مياه الشرب بالجيزة تنفذ أنشطة توعوية متنوعة بمدارس المحافظة

نفذ فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، سلسلة من الأنشطة التوعوية المتنوعة بمدارس المحافظة، بالتعاون مع إدارة التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية"بداية جديدة " لبناء الإنسان المصري.

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس الشركة، أن تلك الأنشطة تستهدف مختلف الفئات العمرية بالمجتمع المصري، لافتاً أن تأثير الرسائل التوعوية آكثر إيجابية لدى مرحلة النشء، لما تحمله تلك الرسائل من أهمية في تعديل بعض الممارسات الخاطئة تجاه التعامل مع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى استهداف مدارس: رفاعة الطهطاوي وطه حسين بإدارة شمال الجيزة، والشهيد احمد عبد العزيز الإبتدائية والشهيد احمد سعيد الإبتدائية بإدارة بولاق الدكرور، وكرداسة والراية بإدارة كرداسة، وأوسيم الإبتدائية والإيمان والبراجيل بإدارة أوسيم، وأبو بكر الصديق والشهيد أحمد عبد الجواد بإدارة الصف، والأوقاف الثانوية بنات بإدارة العجوزة التعليمية.

وتابع المهندس منصور بدوي، تنوعت الأنشطة التوعوية لطلاب المدارس، إذ شملت تنفيذ ندوات للتوعية المائية تحث على أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، وورش لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة، وتوزيع مطبوعات تحمل العديد من رسائل التوعية المائية، وورش رسم وتلوين، وألعاب تفاعلية للطلاب تهدف إلي تعزيز مفهوم التوعية بأهمية الحفاظ على كل نقطة مياه.

يُذكر، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة تشارك بالمبادرة الرئاسية" بداية جديدة" لبناء الإنسان المصري من خلال تقديم برامج خدمية وتثقيفية متنوعة في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.