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الأحد 27 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط 4 هاربين من حكم إعدام في الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط (4 عناصر إجرامية - محكوم عليهم بالإعدام فى جناية قتل) بدائرة مركز شرطة الستامونى.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 
يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والمحكوم عليهم الهاربين .

بالإعدام ضبط وزارة الداخلية