الأمن يضبط 4 هاربين من حكم إعدام في الدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط (4 عناصر إجرامية - محكوم عليهم بالإعدام فى جناية قتل) بدائرة مركز شرطة الستامونى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والمحكوم عليهم الهاربين .