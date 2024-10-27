وزير الرياضة: الإعلام أصبح الشريك الحقيقي لكل المؤسسات.. شاهد

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة والشباب، أن قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي تعقد في توقيت بالغ الأهمية، حيث تتزايد الحاجة الملحة للإعلام والشباب معًا، مشيراً أن الإعلام أصبح شريكًا حقيقيًا لجميع المؤسسات، مؤكدًا تأثيره الكبير في عملية اتخاذ القرار، وأن التطور الهائل في أدوات الإعلام يعزز من مكانته كركيزة رئيسية في عالم الاتصال.

وأضاف “صبحي” خلال الجلسة الافتتاحية لقمة "الإبداع الإعلامي للشباب العربي"، أن تطور الإعلام يعتمد أولاً على الإنسان، سواء كان متلقيًا للرسالة أو منتجًا لها، مؤكدًا أن الإنسان هو الأساس، لافتاً أن محور القمة هو الإبداع الإعلامي، مع التركيز على الشباب كعامل أساسي.

وأشار “صبحي” إلى أن تطوير قدرات الشباب هو الرهان الأهم للقمة، حيث يهدف الحدث إلى تعزيز الإبداع لديهم، مؤكداً ضرورة تعزيز الوعي بأهمية العمل المشترك لتعزيز الوطنية والانتماء في الوقت الحالي.