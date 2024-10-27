"البطاطا والرمان" على رأس القائمة.. 429 إذن تصدير لحاصلات زراعية خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 40 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 19 – 25 أكتوبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 12 مأمورية رقابية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 28 زيارة، وأصدرت الإدارة 429 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 333 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3725 رسالة بنحو 155 ألف طن لعدد 1385 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 585 صنف من دقيق وخضروات ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 13 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن، ثم خضروات مشكلة بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 50 صنف بنحو 32 ألف طن.

وتصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 13 ألف طن، تليه المانجو والليمون بواقع 6 آلاف طن لكل منهما ، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 36 صنف بنحو 32 ألف طن.

و مثلت ( السودان، السعودية، ليبيا وأمريكا ) أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 166 دولة مستوردة.

و احتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 640 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 450 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 430 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2270 رسالة بنحو 461 ألف طن لعدد 826 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 166 صنف من قمح، و سكر خام وزيوت متنوعة من 80 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها البرازيل، اندونيسيا و أمريكا.

و تصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 790 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 360 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 330 رسالة.

