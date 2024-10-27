افتتاح الملتقى الأول لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالأقصر

افتتح الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية اليوم الأحد، فعاليات الملتقى الأول لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمحافظة الأقصر في مقر مكتبة مصر العامة بالمحافظة يرافقه فريق عمل الهيئة الدكتورة ماهيتاب المناوى رئيس ادارة العلاقات العامة والتعاون الدولي، والأستاذ رامي عفيفي كبير أخصائي التعاون الدولي والتواصل الإستراتيجي، والأستاذ محمود جودة كبير أخصائي العلاقات العامة ورئيس تحرير مجلة الهيئة، وذلك بتشريف الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر وسعادة السفير محمد رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة.

استهلت فعاليات الملتقى بتفقد ورش عمل لعدد من طلاب مدارس الأقصر، وافتتاح المعرض الفني "هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في عيون طلائع الأقصر" والذي ضم ما يزيد عن أربعين لوحة فنية لطلاب وطالبات مدارس الأقصر، والجاري العمل عليه بالتعاون بين الهيئة ومكتبة مصر العامة بالمحافظة والإدارة التعليمية بالأقصر، وقد أوضحت المعروضات الفنية مدى تفهم الجيل الجديد للدور الرقابي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

عقب افتتاح المعرض الفني تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية يمثلها الأستاذ الدكتور سامي شعبان رئيس الهيئة، وصندوق مكتبات مصر العآمة يمثله سعادة السفير محمد رضا الطايفي مدير الصندوق، وقد شهد التوقيع الاستاذ الدكتور هشام ابو زيد نيابة عن محافظ الأقصر. هذا وقد نص البروتوكول على تعميم تجربة مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر في كافة محافظات الجمهورية بحيث تكون مكتبات مصر العامة في محافظات مصر المختلفة هي ذراع الهيئة في توعية الجمهور بمختلف المراكز والقرى.

وفي ختام الملتقى توجه الدكتور سامي شعبان بأسمى آيات الشكر لمكتبة مصر العامة وكل العاملين بها على جهودهم في دعم دور الهيئة التوعوي كما تم تكريم أطفال الأقصر الفائزين في المعرض الفني.