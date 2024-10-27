"حكايات الأبطال" هاشتاج يتصدر قائمة التريند على مواقع التواصل الإجتماعي

تصدر هاشتاج "حكايات الأبطال"، قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التغريدات القصيرة الاجتماعي "X"، علي مستوي مصر والسعودية والامارات وقطر بالإضافة إلي قائمة الاكثر تداولا علي العالم، بعد تنظيم مجلس القبائل والعائلات المصرية أمس احتفالية شعبية بطابع عالمي، احتفالاً بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

تعتبر الاحتفالية هي اولي الاحتفاليات التي تحدث في استاد العاصمة الجديدة، وقد ابدع القائمون علي الحفل في تنظيم حدث عالمي علي أرض مصرية، وحضر الفعالية عدد من القيادات السياسية والشخصيات العامة البارزة، وأعضاء الأحزاب السياسية، ورؤساء المجالس القومية، وأعضاء البرلمان بالإضافة إلي نخبة من الفنانين والمبدعين.

وانطلقت فعاليات "حكايات الأبطال" في استاد العاصمة الادارية، بعرض فيلم وثائقي خاص جسد قدرة مصر على التصدي للتحديات ومواجهة الاعتداءات على مدار تاريخها العريق.



بالإضافة إلى ذلك، شملت الاحتفالية اوبريت غنائي بمشاركة كوكبة من المع فناني مصر، ثم فيلم وثائقي بعنوان "من وسط الناس" ويروي الفيلم مجموعة من القصص الملهمة التي تلقي الضوء على أبطال مصريين كانوا جزءاً من لحظات فارقة في تاريخ مصر، واختتمت الفاعلية بدويتو غنائي للفنان الكبير محمد منير والفنانة انغام.

أبرز التعليقات على الهاشتاج

ومن بين أبرز التعليقات على الهاشتاج، "حكايات الأبطال، انا حاسس بفخر وسعادة كبيرة وانا بتفرج" بالاضافة إلي "النهاردة في استاد العاصمة مصر بتشهد اعظم احتفالية لحكايات الأبطال، حلوة يا بلدي حاجة تخليك تحس بالفخر انك مصري"

كما شارك البعض لقطات من الحفل قائلين “مصر كلها في احتفالية اكتوبر حكايات الأبطال، في ستاد العاصمة الإدارية”.