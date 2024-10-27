في ذكرى ميلادها.. صدفة وراء ظهور موهبة عايدة عبدالعزيز في التمثيل

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا بعنوان «في ذكرى ميلادها.. محطات فنية مهمة في مسيرة الفنانة عايدة عبدالعزيز»، إذ تحل اليوم ذكرى ميلادها.

وتركت الفنانة القديرة عايدة عبدالعزيز بصمة لا تنسى في عالم الدراما والسينما، وأثرت بأعمالها القوية في ذاكرة المشاهدين حتى يومنا هذا، وولدت عايدة في محافظة القليوبية عام 1930، وبدأت حياتها الأكاديمية بالحصول على بكالوريوس تربية ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، إذ بدأت مسيرتها الفنية.

وبعد تخرج الفنانة القديرة عملت كمشرفة تدريب للفرق المسرحية في عدة مدارس، وواصلت دراستها العليا في التمثيل والإخراج في لندن، وكان اكتشافها لشغفها بالفن محض الصدفة، إذ التحقت بمعهد المسرح بهدف الإشراف على الأنشطة المسرحية، إلا أنَّ موهبتها لفتت الأنظار سريعًا، مما دفعها لترك التدريس والتفرغ للفن.



