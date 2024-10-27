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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة: الكشف على ٢٥١٧ مواطنا من أهالي قرية غمازة الكبرى

قوافل طبية بمدينة
قوافل طبية بمدينة الصف
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كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مديرية الشئون الصحية بتكثيف القوافل الطبية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات العلاجية خاصة بالقرى بنطاق المراكز والمدن فى إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين . 
وتابع محافظ الجيزة القافلة العلاجية التي وجهتها مديرية الشئون الصحية بالجيزة علي مدار يومين بقريه غمازة الكبرى بمركز ومدينه الصف لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالى القرية حيث شملت القافلة تخصصات ( الباطنة، الأطفال، الجلدية، المسالك البولية، العظام، الأسنان، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، أشعة).
واشار محافظ الجيزة أن القافلة تمكنت من تقديم الخدمات العلاجية لعدد ٢٥١٧مواطن من أهالى القرية مؤكداً علي أهمية القوافل العلاجية في توسعة دائرة النفع للمواطنين. 
من جانبها أكدت الدكتورة أمل رشدى مدير مديرية الشئون الصحية انه تم صرف الأدوية لجميع الحالات مجانا إلى جانب تحويل بعض الحالات التي بحاجه إلي مزيداً من الرعاية لتلقى العلاج بالمستشفيات المتخصصة على نفقة الدولة مشيراً إلى قيام أجهزة التثقيف الصحى بالمديرية بعقد عدد من الندوات التعريفية للمواطنين بالقري .

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