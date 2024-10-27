مياه المنيا: انطلاق حملة غسيل الأسنان وترشيد الاستهلاك بالمدارس.. صور

اطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، حملة للحفاظ على المياه وغسيل الأسنان داخل مدراس المحافظة واستهدافت 205 الف طالب بالإدارات التعليمية المستهدفة من مشروع صحتهم مستقبلهم والذي يتم دعمه عن طريق منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف ضمن المبادرة الرئاسية بداية لتنمية وبناء الإنسان ويتم خلالها تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية داخل المدارس، وذلك تحت رعاية المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، والدكتور علي عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا.

وتم تنظيم زيارة للدكتور ايهاب عبد العزيز مدير برنامج المياه والاصحاح البيئي باليونيسف والدكتور علي عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ومسؤلي شركه المياه والتربيه والتعليم المشرفين على مشروع صحتهم مستقبلهم لمتابعه تنفيذ الانشطه بمدرسه التجريبيه الابتدائيه حيث تم التفاعل مع الطلبه والتأكد من فهمهم لمحاور المبادره وهي ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الصرف الصحي والنظافة العامه والنظافة الشخصية والتغيرات المناخية والتغذية السليمة.