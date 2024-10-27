خبير تكنولوجي: الذكاء الاصطناعي يؤسس عالما رقميا جديدا مليء بالتحديات

قال المهندس محمد عزام ، خبير تكنولوجيا المعلومات، إنّ الذكاء الاصطناعي يؤسس عالم رقمي جديد ويضع معايير محددة، كما يضع العالم أمام تحديات، معلقا: «العامل البشري أساس الإبداع والابتكار، لكن مع تطور خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتوليدي القادر على التعامل مع بيانات عملاقة استطاع السيطرة على هذه البيانات، إذ إن حجم البيانات في العالم 120 زيتابايت، بالتالي الآلة هي القادرة على تجميع هذه البيانات وتحليلها وربطها من أجل خلق منتج جديد لحظيا».

وأضاف «عزام»، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ آلة الذكاء الاصطناعي تستطيع اتخاذ القرار وتنفيذه، مما يخلق تحدي جديد لمفهوم الملكية الفكرية، مشيرا إلى أنّ هناك قطع موسيقية جرى تأليفها عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

وتابع: «أدوات الذكاء الاصطناعي مساعدة للبشر بشكل كبير، إذ ترفع الإمكانيات ودرجة الإنتاج والقدرة على الإبداع، بالتالي التكنولوجيا ستفرض أدواتها ونماذج أعمالها علينا، إذ إننا في حاجة للاستعداد لهذا العصر الجديد الذي يعتمد على الآلة بصورة كبيرة، لأن لديها قدرة كبيرة تفوق البشر على السرعة والإتقان والابتكار».