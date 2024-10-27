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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة الغردقة يتابع أعمال الرصف بالطريق الساحلي

رفع كفاءة شوارع الغردقة
رفع كفاءة شوارع الغردقة
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كلف اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة قسم المشروعات بمتابعة اخر ما استجدت إليه أعمال الرصف بالطريق الساحلي ومنطقة فاطمة الزهراء في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بمتابعة المشروعات المنفذة بالمدينة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .
وفي سياق متصل متابعة أعمال ترميم بعض الشوارع داخل المدينة و التي تحتاج لرفع الكفاءة بشكل عاجل حتى يتم إدراجها بخطة التطوير تباعا وذلك لتحقيق السيولة المرورية .
أكد رئيس المدينة ، أن المدينة  تشهد طفرة كبيرة فى مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق، بإعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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