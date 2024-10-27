"المصرية اللبنانية لرجال الأعمال" تطلق مبادرة إغاثة لدعم لبنان

أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عن إطلاق مبادرة إغاثة لدعم لبنان الشقيق في مواجهة تداعيات الحرب الحالية وذلك برعاية سفارة لبنان في القاهرة ، وذلك في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المستمر بين مصر ولبنان.



وتهدف المبادرة إلى توفير المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري وسفارة لبنان، ومجتمع الأعمال المصري.

في هذا السياق، أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن هذه المبادرة تأتي استمرارًا لدور الجمعية التاريخي في دعم لبنان في أوقات الأزمات.

وقال: “نحن ملتزمون بمواصلة دعم أشقائنا في لبنان وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية والجهود المشتركة بين الوزارات والمؤسسات بالدولة المصرية لتوفير المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني، فالعلاقات بين مصر ولبنان قائمة على الأخوة والتلاحم. نأمل أن تساهم هذه المبادرة في تخفيف معاناة الشعب اللبناني ونتمنى للبنان الاستقرار السريع وتجاوز هذه المحنة”.

وحول هذه المبادرة أشاد السفير اللبناني بالقاهرة، علي الحلبي، بالدور الكبير الذي تلعبه الجمعية المصرية اللبنانية في مساندة لبنان، وبالجهود التي تعزز من الأواصر التاريخية بين لبنان ومصر وتجسد روح التعاون والصداقة التي تربط البلدين الشقيقين حيث تلعب الجمعية دوراً محورياً في هذا المجال.

وأضاف: “العلاقات بين لبنان ومصر ليست فقط اقتصادية، بل هي علاقات تلاحم وتوافق بين شعبين شقيقين. كلّي أمل في استمرار الجمعية بهذا النهج البناء، حيث تتظافر جهود السفارة اللبنانية و جهود الجمعية للدفع قدماً في مسيرة التعاون بين البلدين".

بدوره، أشار فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى أهمية دعم لبنان في هذا الوقت الحرج.

وقال: “الجمعية لطالما كانت داعمة للبنان في أوقات الأزمات، وهذه المبادرة تأكيد على استمرارية هذا الدعم. نحن نسعى بكل جهد إلى تأمين الاحتياجات الأساسية للبنان عبر هذه الحملة، بالتعاون مع شركائنا في مصر".

وأكدت الدكتورة زينب الغزالي، عضو مجلس الإدارة ورئيسة لجنة المرأة بالجمعية، على دور المرأة اللبنانية في تعزيز صمود المجتمع في وجه الأزمات.

وقالت: “نحن في الجمعية ملتزمون بدعم الشعب اللبناني، وخاصة المرأة اللبنانية، التي تحمل على عاتقها دورًا أساسيًا في تجاوز هذه المحنة. سنواصل تقديم كل سبل الدعم الممكنة من أجل مستقبل أفضل للبنان.”

ودعت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال كافة الجهات المعنية ومجتمع الأعمال إلى المشاركة الفعالة في هذه المبادرة الإنسانية.