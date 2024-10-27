بالفيديو.. رئيس الأكاديمية العربية للعلوم: "نسعى لمنح الشباب منصة تعبر عن قضايا أمتهم"

أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أهمية تعزيز مهارات شباب الإعلاميين، مشددًا على ضرورة تسليط الضوء على التطورات والاتجاهات الحديثة في صناعة الإعلام والإبداع.

وأشار “عبدالغفار” خلال الجلسة الافتتاحية لقمة "الإبداع الإعلامي للشباب العربي"، إلى أن هذه القمة تحمل أهمية خاصة في ظل التحولات السريعة التي تشهدها وسائل الإعلام ودورها المتزايد في تشكيل الوعي العام، وعبر عن تطلعه للنتائج والتوصيات التي ستسفر عنها القمة، نظرًا للمشاركات الواسعة والدعم الكبير من مؤسسات محلية ودولية.

كما أعرب عن شكره للهيئات الرائدة في المجال الإعلامي، خاصة جامعة الدول العربية ومجلس الوزراء، مؤكدًا أن شراكاتهم ستساهم في نجاح الفعالية، لافتاً إلى أن الأكاديمية تسعى إلى منح الشباب منصة تعبر عن قضايا أمتهم، موجهًا التحية لمبادرتهم التي جاءت تحت عنوان "الإبداع في حب فلسطين".

وأضاف “عبد الغفار” أن المسابقة المخصصة للشباب الإعلامي شهدت مشاركة أكثر من أربعين كلية من مصر والوطن العربي، داعيًا الجميع إلى الانخراط في هذا الفضاء الإبداعي الذي يعكس شعار الأكاديمية "إعلام يلهم شباب يبدع"، ويعكس أهمية مواكبة التطورات في مجال الإعلام والتكنولوجيا الحديثة.