3 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان

أعلنت الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، سقوط 3 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زوطر الشرقية جنوبي البلاد.

وفي سياق متصل، استُشهِد 6 لبنانيين جراء ثلاث غارات إسرائيلية، استهدفت عددًا من المناطق في مرجعيون جنوبي لبنان، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم ، سقوط شهيد جراء أستهداف غارة إسرائيلية بلدة قاقعية الجسر في النبطية جنوبي لبنان، بالإضافة إلى استشهاد اثنين وإصابة آخر في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة البرج الشمالي قرب صور.

وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على لبنان، وتحديدًا ضاحية بيروت الجنوبية، أدت إلى انفجارات كبيرة، وأُعلن لاحقًا عن اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار منذ أكثر من عام، عندما شنّ حزب الله أول هجوم في اليوم التالي للهجوم الذي نفذته فصائل المقاومة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.