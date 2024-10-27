مياه الشرقية: تواجد سيارات خدمة العملاء بمراكز أبو حماد والحسينية لتقديم الخدمات لكبار السن

أعلن المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، عن استمرار تقديم خدمات الشركة عبر سياراتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من اليوم وحتى الخميس 31 أكتوبر، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

ستتواجد سيارات الخدمة المتنقلة في:

قطاع مركز أبو حماد: بقرية نزلة العزازي.

بقرية نزلة العزازي. قطاع شمال الشرقية: بقرية سماكين غرب بمركز الحسينية.

وتتيح سيارات الخدمة المتنقلة للمواطنين كافة الخدمات التي تقدمها مراكز خدمة العملاء بالفروع، مثل التعاقد على إدخال العدادات، شحن الكروت مسبوقة الدفع، سداد الفواتير، الاستعلام عن الفواتير، وتقديم الشكاوي.

تهدف هذه المبادرة إلى التواصل المباشر مع العملاء في مختلف المناطق، خاصة المناطق البعيدة والنائية التي لا تتوفر بها مراكز خدمة عملاء، وتسهيل حصول كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على الخدمات دون الحاجة إلى الذهاب إلى الفروع.