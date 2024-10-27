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الأحد 27 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

المكتب البابوي للمشروعات ينظم ورشة عمل لتدريب السيدات على إعداد وجبات صحية بتكلفة منخفضة

بوستر الورشة
بوستر الورشة
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ينظم المكتب البابوي للمشروعات ورشة عمل لتدريب السيدات على إعداد وجبات صحية ومتميزة بتكلفة منخفضة  في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،و تقام الورشة يوم الخميس 31 أكتوبر، من الساعة الثالثة عصرًا، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

 

وتهدف الورشة إلى تمكين السيدات من تعلم مهارات الطهي الصحي باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة، مما يسهم في تحسين التغذية الأسرية وتعزيز ثقافة الغذاء الصحي. 

تأتي هذه الورشة كجزء من المبادرات المجتمعية التي تدعم بناء قدرات المرأة وتحسين جودة الحياة من خلال تبني عادات غذائية صحية.

تضمنت هذه الورشة مبادرتين ، المبادرة الاولي "اعمليها ما تشتريهاش" التي تقدمها الشيف / نجلاء الشرشابي تتضمن ورش عمل لتعليم السيدات كيفية تحضير الوجبات في المنزل بدلاً من شرائها.

 

المبادرة الثانية "ازاي الصحة" التي تقدمها الشيف / ساندرا مكاري تهدف الي تعليم السيدات كيفية تناول طعام صحي والحفاظ علي الوزن دون الحاجة الي تكاليف باهظة .

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية المبادرة الرئاسية بداية المكتب البابوي للمشروعات