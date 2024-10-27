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الأحد 27 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دفاع سعد الصغير يقدم شهادة علاجية مختومة بتعاطي الترامادول

دفاع سعد الصغير خلال
دفاع سعد الصغير خلال الجلسة
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قدم دفاع المطرب الشعبي سعد الصغير خلال نظر جلسة محاكمة موكله أمام محكمة جنايات شمال القاهرة بتهمة تعاطي المخدرات، شهادة مختومة تثبت أن موكله مريض، ومصرح له بشهادة طبيب تعاطي الترامادول، وقال إن المتهم أمي لا يجيد القراءة والكتابة سواء عربي أو انجليزي.

تعقد الجلسة أمام الدائرة 19 شمال القاهرة برئاسة المستشار ناجي الحايس.

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن  جهاز الأشعة  أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم - وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

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