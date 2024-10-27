استقرار في أسعار الذهب محليًا اليوم الأحد.. وارتفاعه عالميًا لزيادة الطلب.. وخبراء يوضحون الأسباب

خلال اليوم الأحد، تستقر أسعار الذهب في الأسواق المحلية، وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية التي دفعت بأسعار الذهب إلى مستويات قياسية.

يأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة أسعار الذهب عالميًا بالدولار، حيث ارتفعت أسعار الأوقية عالميًا بشكل ملحوظ.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4274 جنيهًا للبيع و4251 جنيهًا للشراء، ويُعتبر هذا العيار الأعلى سعرًا في سوق الصاغة المصرية، كما استقر سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا في مصر، عند 3740 جنيهًا للبيع و3720 جنيهًا للشراء.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3205 جنيهًا للبيع و3188 جنيهًا، ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 2500 جنيهًا للبيع و2487 جنيهًا للشراء، ويُعد هذا العيار الأكثر اقتصادية في سوق الذهب.

كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 29920 جنيهًا للبيع و29760 جنيهًا للشراء، ويزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21، وسجلت سبيكة الذهب بوزن 100 جرام نحو 427،400 جنيه، في حين بلغت السبيكة ذات وزن 20 جرامًا سعرًا قدره 85،480 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

ارتفع سعر الأوقية عالميًا ليسجل 2741 دولارًا للبيع و2740 دولارًا للشراء، نتيجة لزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة.

يربط المحللون هذا الارتفاع بالتضخم المتزايد وارتفاع أسعار السلع، مما يدفع المستثمرين إلى اختيار الذهب كوسيلة لحماية ثرواتهم، يواصل الذهب جذب المستثمرين في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميًا، ما يزيد من توقعات استمرار الطلب عليه خلال الفترة المقبلة.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

وفي هذا السياق، يقول هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الذهب بسبب عوامل اقتصادية وأخرى مرتبطة بالأوضاع السياسية، موضحًا أن الأسباب الاقتصادية التي أدت إلى زيادة الطلب على شراء الذهب هو انخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي، بإلإضافة إلى سعر الفائدة التي يحددها البنك الفيدرالي الأمريكي، فكلما انخفض سعر الفائدة زاد الإقبال على شراء الذهب والعكس.

موعد انخفاض أسعار الذهب

ويتابع "ميلاد"، أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب ومرتبطة بالأوضاع السياسية، فالتوترات التي يشهدها العالم مثل الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات في منطقة الشرق الأوسط، أدت إلى زيادة الإقبال على شراء المعدن الأصفر فارتفع سعره بهذه الصورة غير المسبوقة، لافتًا إلى أن انخفاض أسعاره متوقف على هدوء أو تصاعد التوترات السياسية بشكل أساسي، لأن سعر الذهب يتأثر بالوضع السياسي العالمي بصفة خاصة.

كما يرى الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن الذهب هو المصدر الآمن للاستثمار للمصريين وكافة المواطنين على مستوى العالم، ويستثمرون فيه باستمرار بناءً على أسعاره من حيث الارتفاع والانخفاض.

ويستكمل «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن أسعار الذهب ترتبط بالبورصات العالمية، وذلك من خلال المضاربات التي تتم في هذه البورصات على مستوى العالم، والقوة الشرائية للأسهم داخل البورصات التي تتم يوميًا.