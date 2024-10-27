تعزيز سبل التعاون بين "الرقابة النووية" ومحافظة الأقصر

عقد اليوم الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية اجتماعا مع المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بهدف تعزيز سبل التعاون بين الهيئة والمحافظة.

أعرب شعبان خلال الاجتماع عن خالص شكره لجهود المحافظة ودعمها الدائم لدور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التوعوي بما يجعلها تقدم نموذجًا رائداً للمحافظات المصرية في مجال التوعية بالدور الرقابي للهيئة. وفي هذا السياق، أكد محافظ الأقصر دعم المحافظة الكامل لدور الهيئة داخل المحافظة.

وخلال الإجتماع أوضح الدكتور سامي شعبان دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في حماية المواطنين والممتلكات والبيئة من المخاطر الإشعاعية ، كما أوضح خلال الاجتماع مراحل تطور البرنامج النووي وجهود هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في هذا الشأن.