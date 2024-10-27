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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ اقتصاد: الدولة تسلط الضوء على ملف الحماية الاجتماعية وتطويره بشكل مستمر

ملف «الحماية الاجتماعية»
ملف «الحماية الاجتماعية»
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أكد الدكتور فرج عبدالله، أستاذ الاقتصاد، أن ملف «الحماية الاجتماعية» حصل على اهتمام كبير من الدولة المصرية بداية من تطبيق البرامج الإصلاحية الخاصة بالاقتصاد المصري.

وأضاف «عبدالله»، خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ  مصر تسلط الضوء على ملف الحماية الاجتماعية وإعادة صياغته وتطويره باستمرار، حتى يكون مصاحبا للإصلاحات الاقتصادية والتوصل إلى الفئات الأولى بالرعاية، مشددًا، على أنّ البرنامج الاقتصادي يأخذ في اعتباره البعد الاجتماعي عبر محاولة تغطية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية من خلال برامج مختلفة.


ولفت، إلى أنّ الحكومة هي الرائد والقائد لعملية الحماية الاجتماعية ثم تليها منظمات المجتمع المدني التي تغطي جزءًا كبيرًا من هذا الملف، لافتًا، إلى أنّ منظمات المجتمع المدني تغطي أرجاء الجمهورية كافة بخدمات مختلفة.

ملف الحماية الاجتماعية البرنامج الاقتصادي تطبيق البرامج الإصلاحية