لحظة دخول سعد الصغير القفص بتهمة حيازة مواد مخدرة.. شاهد

التقطت كاميرا “البوابة نيوز” فيديو للحظة دخول سعد الصغير القفص، خلال أولى جلسات محاكمته بتهمة حيازة مواد مخدرة.

الفيديو:

واستمعت محكمة جنايات القاهرة لاعترفات المطرب سعد الصغير أثناء محاكمته في تعاطي المخدرات، وقال سعد الصغير: “ معرفش حاجة عن المضبوطات دي"، مضيفا: “في حياتي ما شربت سجائر ولا حشيش”.

وعن الترامادول قال سعد الصغير: “إنه يشربه بناء علي روشتة علاجية”.

وتعقد الجلسة أمام الدائرة 19 شمال القاهرة برئاسة المستشار ناجي الحايس.

محاكمة سعد الصغير بسبب المخدرات

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم - وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.