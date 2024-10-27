بالصور.. محافظ الأقصر يبحث سبل التعاون مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

بحث المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأحد، سبل التعاون مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وصندوق مكتبات مصر العامة خلال الفترة القادمة، خلال لقاءه مع الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والسفير محمد رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر.

وأعرب الدكتور سامي شعبان خلال اللقاء، عن خالص شكره وتقديره على جهود المحافظة ودعمها الدائم لدور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التوعوي، بما يجعلها تقدم نموذج رائداً للمحافظات المصرية في مجال التوعية بالدور الرقابي للهيئة.

كما أوضح الدكتور سامي شعبان، خلال اللقاء دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في حماية المواطنين والممتلكات والبيئة من مخاطر استخدامات الإشعاعات المؤينة، مستعرضا مراحل تطور البرنامج النووي وجهود هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في هذا الشأن.

محافظ الأقصر : مستعدون لللتعوان لتوعية المواطنين بدور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

من جانبه رحب محافظ الأقصر، بأعضاء الوفد على أرض محافظة الأقصر، مؤكدا على دعم المحافظة الكامل لدور الهيئة وعلى استعدادها للتعاون مع الهيئة في إقامة أي فعاليات لتوعية المواطنين في المحافظة بالدور الرقابي للهيئة، كما أكد على أهمية تنفيذ المزيد من التعاون والتنسيق مع صندوق مكتبات العامة، وبحث سبل فتح فروع جديدة لمكتبات مصر العامة بالمحافظة.

حضر اللقاء فريق عمل الهيئة، والذي ضم كل من الدكتور ماهيتاب المناوي رئيس إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي، ورامي عفيفي كبير أخصائي التعاون الدولي والتواصل الإستراتيجي بالهيئة، ومحمود جودة كبير أخصائي العلاقات العامة ورئيس تحرير مجلة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

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