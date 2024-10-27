رئيس الشيوخ يهنئ "اليماحي" لفوزه برئاسة البرلمان العربي

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى محمد أحمد اليماحي، بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان العربي.

وقال “عبدالرازق” في برقية التهنئة: “أتقدم إليكم بخالص التهنئة بمناسبة فوزكم المستحق برئاسة البرلمان العربي، تلك الثقة التي تؤكد كفاءتكم ودوركم المتميز، ونحن على يقين بأنكم ستسهمون في تعزيز العمل البرلماني العربي ودعم التعاون بين الشعوب العربية”.

وتقدم رئيس "الشيوخ" بالتهنئة إلى دولة الإمارات، على هذا الإنجاز المشرّف الذي يعكس مكانتها البارزة ودورها الإيجابي.

كما هنأ أيضا النائب طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، لفوزه بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.