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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

بالفيديو.. نقيب الإعلاميين: يجب أن نرعى المبدعين من الشباب العرب ونزودهم بأدوات هذا العصر

طارق سعده نقيب الإعلاميين
طارق سعده نقيب الإعلاميين
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أكد طارق سعدة نقيب الإعلاميين، على أهمية دعم ورعاية المبدعين من الشباب العرب، مشددًا على ضرورة توفير الأدوات والموارد اللازمة لهم لمواجهة تحديات العصر الحديث، موضحاً أن الشباب يمثلون مستقبل الإعلام العربي، وأن استثمار طاقاتهم وأفكارهم هو مفتاح للتقدم والابتكار.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن العالم يتغير بسرعة، مما يتطلب من الإعلاميين الشباب التكيف مع التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك ضرورة توفير منصات تعرض إبداعات الشباب، مما يساهم في تعزيز الثقة بالنفس ويشجعهم على الابتكار. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بإحدى فنادق القاهرة، تحت عنوان “قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي”، ومن المقرر أن يستمر على مدار يومين.

 

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