بالتزامن مع حادثة دهس.. إطلاق نار بالقرب من قاعدة عسكرية إسرائيلية

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلي، اليوم الأحد، إطلاق نار بالقرب من قاعدة عسكرية تزامنا مع عملية الدهس في محطة حافلات بمنطقة جليلوت شمال تل أبيب.

وقبل قليل،أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم ، مقتل

عدد من جنود الاحتلال وإصابة 50 شخصًا، بينهم 15 في حالة حرجة، في هجوم بشاحنة مسرعة استهدفت محطة للحافلات في جليلوت شمالي تل أبيب.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنّه وفق التقرير الأولي، أن الشاحنة صدمت عشرات المارة في محطة الحافلات، وتم تحييد السائق المشتبه به وإطلاق النار عليه.

و تم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت.

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان: "في الوقت الراهن، الظروف المحيطة بالحادث قيد التحقيق".

ووفق للإعلام الإسرائيلي، المستهدفون في حادث الدهس جنود بالجيش، كانوا في طريقهم إلى قواعدهم العسكرية، وهو ما أدى لتحويل المنطقة إلى ثكنة عسكرية عقب الحادث.