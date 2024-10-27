طلب إحاطة لوزير البترول بشأن أزمة توصيل غاز طبيعي لعدد من القرى بأشمون

تقدم النائب صابر عبدالقوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لعدد كبير من المنازل بقرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وأشار "عبدالقوي" فى طلب الإحاطة، إلى عدم الإنتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لعدد كبير من قرى أشمون بمحافظة المنوفية رغم إنتهاء مبادرة حياة كريمة فى معظم قطاعات البنية التحتية، ورغم الإنتهاء من غالبية الأعمال الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعى.

وتابع: "كما أنه لم يتم توصيله لعدد كبير من المنازل تغيير سياسة دفع المواطنين لقرى مركز اشمون لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي.. الأمر الذي يزيد من أعباء المواطنين ومتطلباتهم بسداد تكلفة التوصيل دفعة واحدة دون تقسيط، وذلك بخلاف ماتم فى المرحلة الأولى من تقسيط التكلفة للمواطنين".

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك جدول زمني لسرعة الإنتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لكافة القرى المحرومة على مستوى مركز أشمون، خاصة شريطة أن يتم الالتزام بالمواعيد المحددة لتكون هناك مصداقية بين السلطة التنفيذية والمواطنين في هذا الملف على وجه التحديد.