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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"حقوق وواجبات ذوي الاعاقة" ندوة بالمدن الجامعية بسوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
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نظمت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة سوهاج ندوة توعوية حول كيفية التعامل مع الطلاب والطالبات ذوى الاعاقات المختلفة المدمجين بالسكن الجامعى، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمدن الجامعية بمقر الجامعة القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة انه تم تنظيم هذه الندوة فى إطار فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفى إطار الجهود المبذولة من الجامعة لرفع درجة الوعي بحقوق وواجبات الأشخاص ذوى الإعاقة.

وقال الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب انه تم تنظيم الندوة بالتعاون مع مركز خدمة طلاب ذوى الاعاقة بالجامعة، وحاضر بها الدكتور طارق زكى موسى أستاذ علم النفس المساعد بكلية الآداب ومدير المركز، حيث استهدفت جميع منسوبي المدن الجامعية من الجهاز الإدارى والمشرفين والاخصائيين والعمال.

وقال حامد الخولي مدير عام المدن الجامعيه: إن الندوة تضمنت إلقاء الضوء على ماهية الإعاقة وأنواعها المختلفة و سمات طلاب ذوى الاعاقة، ثم تطرقت لشروط قبول الطلاب ذوى الإعاقة بالمدن الجامعية وكيفية التعامل بطريقة صحية بهدف دمجهم بالمجتمع وتمتعهم بكافة الحقوق والواجبات كغيرهم من الاسوياء بدنياً.

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