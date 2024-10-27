حزب الله: استهداف قوة مشاة إسرائيلية في بلدة حولا بصاروخ موجه

أعلن حزب الله ، اليوم الأحد، عن مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال بعد استهداف قوة مشاة إسرائيلية في بلدة حولا بصاروخ موجه، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".
وفي سياق متصل ، شنّ حزب الله، اليوم ، هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية على شركة "يوديفات" للصناعات العسكرية جنوبي شرقي عكا.
وشدّد حزب الله، في بيان، أنّ هذه العملية تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه.
وفي السياق، أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية انفجار طائرة من دون طيار داخل مبنى في المنطقة الصناعية "بارليف" بين عكا و"الكرمئيل"، حيث سقط 4 إصابات في المكان.
وأفادت إذاعة "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بأنّ حزب الله "ضرب بدقة مصنعاً لتجميع مكونّات الطيران في المنطقة الصناعية بارليف غربي عكا".