بوتين: ندرس خيارات مختلفة للرد على ضربات محتملة بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن وزارة الدفاع تدرس كيفية الرد على ضربات بعيدة المدى محتملة على الأراضي الروسية وستقدم خيارات مختلفة.



ونقلت وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية اليوم /الأحد/ عن الرئيس بوتين قوله - في تعليقه على الضربات المحتملة في عمق الأراضي الروسية - "بالطبع، تفكر إدارتنا العسكرية في هذا الأمر وستقدم خيارات مختلفة للرد على ذلك".. مضيفا "أن ما يحدث الآن يتم بأيدي ضباط الناتو".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح سابقًا بأن دول حلف "الناتو" لا تناقش الآن فقط الاستخدام المحتمل للأسلحة الغربية بعيدة المدى من قبل كييف، بل في الواقع، هي من تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني، مبينا أن المشاركة المباشرة للدول الغربية في الصراع الأوكراني ستغير جوهره، وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.