محافظ أسيوط يشهد حصاد محصول الرمان بقرية بويط

شهد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، حصاد "الذهب الأحمر" محصول الرمان؛ بقرية بويط التابعة لمركز ساحل سليم حيث يعد الرمان أحد أبرز المحاصيل الإقتصادية للمزارعين لكونه أحد المحاصيل التي تتميز به محافظة أسيوط ويتم تصديره للخارج متمنياً أن يكون موسم خير وبركة ونماء على الفلاح المصري.

جاء ذلك بحضور المستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الإعلامي للمحافظة، والمهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وعبد اللطيف فضالة رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ولفيف من مزارعي ومصدري محصول الرمان.

وحرص المحافظ ـ خلال جولته التفقدية ـ على تفقد الأماكن المعدة لتجهيز المحصول للتصدير واستمع إلى عرض تفصيلي من أحد مصدري الرمان إن التجميع يتم من المزارع عبر سيارات متخصصة ثم يتم وضعه في مراكز التجميع حيث عملية التنظيف ويليه فرز الأحجام حسب طلب كل دولة، ووضعه في أقفاص وأماكن معدة للتصدير سواء للدول العربية أو الدول الأوروبية أو جنوب أفريقيا أو روسيا وماليزيا وكندا حيث يوفر موسم جمع محصول الرمان فرص عمل كبيرة للعمال.

ووجه محافظ أسيوط، بتذليل كافة العقبات التي تواجه مصدري الرمان خاصة وأن الدولة ومؤسساتها وأجهزتها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لا تألوا جهداً نحو الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام إنشاء مصنع الرمان بأسرع وقت ممكن لتعظيم الإستفادة من الإمكانات المتاحة لدينا والإستفادة من المحصول الذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية التي تنتجها المحافظة موضحاً أن ما يميز الرمان الأسيوطي الذى يطلق عليه "الذهب الأحمر" هو أنه من أفضل الأنواع والأصناف العالمية من حيث الجودة والمذاق وينطبق عليه المواصفات التسويقية ويتم استخدامه في الصناعات الدوائية والطبية وتركيبات مستحضرات التجميل وغيرها.