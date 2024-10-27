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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 5 لبنانيين على بلدات جنوب البلاد

الطيران الحربي الإسرائيلي
الطيران الحربي الإسرائيلي
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شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة النبطية الفوقا، مما أسفر عن تدمير كبير بحارة الساحة القريبة من النادي الحسيني، والتي تضم منازل تراثية قديمة ودمرتها بالكامل وحولت الحي المستهدف إلى ركام وخراب وسقوط شهيدين.


وأوضحت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم/ الأحد/ أن فرق الإسعاف التابعة لجمعية الرسالة والهيئة الصحية الإسلامية اللبنانية نقلت شهيدين وجريحا جراء غارة استهدفت بلدة البرج الشمالي قرب صور، كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارة مستهدفة بلدة قاقعية الجسر في قضاء النبطية، مما أسفر عن سقوط شهيد.
وأشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على بلدات حانين، والقوزح وكونين في قضاء بنت جبيل، كما أغار على بلدة عريض دبين.
وفي سياق متصل، شنّ حزب الله اللبناني هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا.

الطيران الحربي الإسرائيلي غارة النادي الحسيني