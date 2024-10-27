أهم توصيات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية .. تعرف عليها

اختتمت أعمال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية فى نسخته الثانية (PHDC'24)، حيث اشتمل على عدة رسائل هامة تتعلق بالصحة، باستعراض عدد من النصائح من خلال البوسترات لنشرعدة رسائل للمواطنين، أهمها:

- التوتر لا يغير الواقع.. هدوئك يغيره.

- العزلة تقتل الروح.. التواصل يحييها.

- تشجيع الأغذية الصحية والبعد عن الأغذية غير الصحية.

- السكر الزائد يهدد حياتك.. قرر واختار.

- اخسر وزنك..اكسب صحتك.

- طبق الغذاء الصحى.

- اختار التحدى.. اختار صحتك.

وكان ضمن فعاليات المؤتمر معرض لمبادرة" بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى"، وهى مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية والتى تركز على الصحة والتنمية البشرية، وممارسة النشاط البدنى حيث كانت هناك فعالية لممارسة النشاط البدنى بالجرى على المشايات، وركوب الدراجات والحصول على جوائز لتشجيع ممارسة النشاط البدنى وذلك على هامش فعاليات المؤتمر وضمن المعرض الذى أقيم ضمن فعاليات المؤتمر.

كما اهتم المؤتمر بالصحة النفسية وتم عقد جلسة خاصة عن الصحة النفسية ووقاية الأطفال من المخدرات وخصوصا فى ظل الصراعات التى يشهدها العالم وخصوصا منطقة الشرق الأوسط، وأوكرانيا.

كما شمل المؤتمر عدة جلسات عن كيفية تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية للجميع، وتطوير الطب الدقيق لتحسين النتائج الصحية وتعزيز المساواة من خلال الرعاية الشخصية، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.

وتم عقد جلسة خاصة عن الصحة النفسية وتحسين خدمات الصحة النفسية فى مصر، بحضور الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات الرئاسية ، والدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان .

تناولت الجلسة تحديات الصحة النفسية فى مصر في سياق التنمية البشرية كأولوية وطنية ضمن رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى التقدم الذي أحرزته مصر في هذا المجال، والسياسات والمبادرات الرئاسية التي جاءت نتيجة الشراكات الفعالة بي القطاعين العام والخاص.

كما ناقشت الجلسة دور القطاع الخاص في دعم جهود الصحة النفسية على المستويين المحلي والعالمي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية تنبؤ وتوقع الاضطرابات النفسية مبكرا والوقاية وتوفير العلاج .

شارك بالجلسة كل من البروفيسور بيدرو مانويل سانشيز، الخبير الدولي في الطب النفسي بإسبانيا، والدكتور سيفان كالوستيان الرئيس التنفيذى لاحدى الشركات العالمية والذى أكد على تطوير حلول وابتكارات جديدة تهدف إلى تحسين حياة الأفراد المصابين بالأمراض النفسية، وتحقيق تغيير إيجابي في مسار حياتهم.

يذكر، إن المؤتمر عقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار "التنمية البشرية.. من أجل مستقبل مستدام" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد حفل ختام المؤتمر الدكتور مصطفى مديولى رئيس مجلس الوزراء، وألقى توصيات المؤتمر الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ورئيس المؤتمر، وشارك فى ختام المؤتمر عدد من السفراء والوزراء، و الأطباء من جميع التخصصات