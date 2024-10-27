دفاع سعد الصغير يعرض فيديو لشرح ما حدث يوم الواقعة

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، الي دفاع المطرب الشعبي سعد الصغير المتهم بتعاطي المخدرات.

وأطلع دفاع سعد الصغير هيئة المحكمة على عينه من المضبوطات، وقال إنه مجري الفحص لا يستطيع إثبات أن بها زيت مخدر .

كما عرض دفاع سعد الصغير مقطع فيديو لهيئة المحكمة، به متعهد فني لسعد صغير يحكي ما حدث يوم الواقعة، وقال المتعهد خلال الفيديو: “ دخلنا محل عادي وأعطانا صاحب المحل فيب.. واتضح فيما بعد أن به مادة مخدرة.. وسعد الصغير لم يكن يعرف ما يوجد به”.

دفع المحامي، بانتهاء القصد الجنائي وانعدام الارادة والعلم وبطلان القبض والتفتيش وبطلان التقرير الطبي الصادر عن الطبيب الشرعي وبطلان استمارة الجرد الخاصة بالقانون لسنة 2020 والتي اوجبت أن تكون نتيجة التحليل ورقية واليكترونية وبطلان استمارة التحريات لعدم توقيع القائم بالتفتيش عليها.

كما دفع ببطلان الدولي المستند لتحليل غينة البول لفسادها وعدم الالتزام بقرارات النيابة وعدم إجراء تحليل عينة الدم واتباع الخطوات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات، تعقد الجلسة أمام الدائرة 19 شمال القاهرة برئاسة المستشار ناجي الحايس.

محاكمة سعد الصغير بسبب المخدرات

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم - وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.