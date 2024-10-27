محافظ أسيوط يستقبل وفدا من مجلس نقابة الصحفيين

استقبل اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، يرافقه المستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة وفداً من مجلس النقابة العامة للصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة والكاتب الصحفي هشام يونس وكيل أول نقابة الصحفيين والكاتب الصحفي محمد سعد عبدالحفيظ وكيل نقابة الصحفيين، والكاتبة الصحفية شيرين عبد العظيم مدرب معتمد بالاتحاد الدولي للصحفيين IFJ ونائب رئيس تحرير الأهرام، والكاتبة الصحفية نهى لملوم مدرب معتمد بالاتحاد الدولي للصحفيين IFJ، علي هامش زيارتهم للمحافظة لعقد دورة تدريبية للصحفيين بمحافظات أسيوط والمنيا وسوهاج بالتعاون بين نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي حول السلامة المهنية للصحفيين والرد على الشائعات والتعامل مع المعلومات الإلكترونية يومى السبت والأحد 26 -27 أكتوبر الجاري، كما حضر اللقاء أعضاء اللجنة النقابية للصحفيين بأسيوط، الكاتب الصحفي وائل سمير رئيس اللجنة النقابية ومدير مكتب جريدة الأهرام بأسيوط، والكاتب الصحفي عبدالله تمام رئيس تحرير جريدة اليوم وموقع اليوم الإخباري والكاتب الصحفي يونس درويش وكيل اللجنة النقابية ومدير مكتب جريدة الشروق بأسيوط، بالإضافة إلى مجموعة من الكوادر الصحفية وأعضاء النقابة.

وأعرب محافظ أسيوط، عن سعادته لتلك الزيارة مؤكدًا احترامه وتقديره لمهنة الصحافة ولجموع الصحفيين، ولهذه النقابة العريقة، إيمانًا بالدور الكبير الذي تؤديه الصحافة المصرية في تعزيز ونشر الوعي والمعرفة، وتبنى القضايا الوطنية.

وأشار المحافظ خلال اللقاء، إلى أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم الى الصحفيين في أداء رسالتهم الصحفية وتفعيل دورهم الصحفي في خدمة المجتمع وذلك نظرًا لدورهم المهم والقوي حيث أنهم عين المسئول التي تبصره بالمشكلات والسلبيات الموجودة بالمحافظة مما يساهم في حلها لصالح العمل والمواطن لافتًا إلى أنه يرحب بكافة الأفكار والآراء الواعية والإيجابية والبناءة، مشيدًا بدور اللجنة النقابية للصحفيين بأسيوط، في إبراز أنشطة المحافظة، والتغطية المميزة لكافة فعالياتها، ونشرها على نطاق واسع، بالإضافة إلى دورهم الرائد في التصدى للشائعات المغرضة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه قدم نقيب الصحفيين خالد البلشي الشكر إلى محافظ أسيوط علي حفاوة الإستقبال ودعمه للأسرة الصحفية بالمحافظة معربًا عن سعادته بزيارة أسيوط مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تطوراً ملحوظاً في مجال بناء الانسان المصري بما يحقق المصلحة العامة للصحفيين ومؤسسات الدولة.