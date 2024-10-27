انطلاق فعاليات النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي

انطلقت فعاليات النسخة الأولى من "قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، اليوم الأحد، حيث ألقت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، عبّرت فيها عن فخرها بالمشاركة في هذه القمة التي تُعدّ الأولى من نوعها لتعزيز الإبداع بين شباب الجامعات العربية.

وأكدت أبو غزالة، أهمية دور الإعلام في رفع الوعي بقضايا المجتمع، ودعت إلى ضرورة التزام الإعلام العربي بميثاق الشرف الإعلامي الذي يعزز الهوية العربية ويعكس الصورة الحقيقية للأمة.

كما أشادت برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ودعم جامعة الدول العربية للقمة، التي تهدف إلى تعزيز مهارات الشباب وتشجيعهم على إنتاج محتوى إعلامي متميز باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وتضم القمة جلسات نقاشية حول تحديات الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى إلى تمكين الشباب من الإسهام الفعّال في صناعة الإعلام العربي، وتطوير مهاراتهم لمواكبة التغيرات المتسارعة في هذا المجال.

واختتمت أبو غزالة كلمتها بتوجيه الشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على جهودها في إطلاق القمة، مؤكدةً على دور الشباب في بناء مستقبل الإعلام العربي.