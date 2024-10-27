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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير اقتصادي: المستقبل القريب سيشهد تراجعا في أسعار النفط وفقا لعدة مؤشرات

البترول
البترول
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قال الدكتور بلال شعيب، خبير اقتصادي، إنّ هناك توقعات بتراجع أسعار النفط في الفترة القادمة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية العسكرية، مواصلا: "البترول يعاني من حالة تذبذب نشهدها كل فترة، ولكن في المستقبل القريب سيشهد تراجعا في أسعاره بسبب مؤشرات عديدة، من بينها حالة الترقب من الناحية السياسية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية حول العالم".


وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الفترة الأخيرة شهدت خفض منظمة أوبك الإنتاج واللجوء إلى التخفيض الطوعي للإنتاج متأثرة بحالة الركود الاقتصادي التي يشهدها العالم، وبخاصة، في الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي وأكبر مستهلك في البترول على مستوى العالم.

وتابع، أن الصين تتعرض إلى نوع من أنواع التخفيض في الطلب على منتجاتها نتيجة لمؤشرات عديدة مثل ارتفاع مؤشرات التضخم بشراسة والتوترات الجيوسياسية العسكرية الموجودة في العالم على مستوى العالم، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الفوائد، ما تسبب في إضعاف القوى الشرائية للمستهلكين حول العالم، ومن ثم، فقد تم تخفيض الطلب على منتجات الصين ما دفعها إلى أن تخفض إنتاجها.


 

أسعار النفط البترول الانتخابات الرئاسية الامريكية منظمة اوبك