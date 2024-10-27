تامر عاشور بعد مشاركته حفل اتحاد القبائل العربية: "يوم كله حماس وحب لمصر"

علق الفنان تامر عاشور علي مشاركته في احتفالية القبائل العربية والعائلات المصرية، للإحتفال بذكري نصر أكتوبر العظيم، بحضور السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ونشر الفنان تامر عاشور علي صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، رسالة تقدير وحب عن مشاركته في الإحتفالية.

منشور الفنان تامر عاشور

وجاءت رسالة الفنان تامر عاشور "كان يوم كله حماس وحب لمصر في وجود السيد رئيس عبدالفتاح السيسي، فخور جداً إني شاركت في حدث عظيم وشهر يمثل مصر وشعبها وتاريخها في احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية في انتصارات أكتوبر".

حضر الحفل عدد كبير من الشخصيات العامة ونجوم الفن والسادة الإعلاميين والصحفيين، وألقي السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كلمة إلي الشعب المصري بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

يشار أن الفنان تامر عاشور شارك في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ ٣٢، وقدم باقة من أجمل أغانيه التي يحبها جمهوره.