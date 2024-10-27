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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

القمص إبراهيم فانوس يحصل علي درجة ماجستير من الكلية الإكليريكية

ارشيف
ارشيف
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منحت لجنة المناقشة في الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس اليوم، درجة الماجستير بتقدير امتياز للباحث القمص إبراهيم فانوس عجايبي الذي يخدم في كنيسة ماجرجس الروماني القبطية الارثوذكسية الحرجة ، البلنيا ، سوهاج  وذلك بحضور لفيف من الشخصيات الدينية والأكاديمية، تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبمشاركة  الأنبا مكاري، الأسقف العام لشبرا الجنوبية ووكيل الكلية الإكليريكية.

وجاء موضوع الرسالة بعنوان "الملائكة في خدمة السيد المسيح (الكلمة المتجسد)"، وتناولت دراسة كتابية وآبائية موسعة حول دور الملائكة في خدمة السيد المسيح خلال مراحل خدمته على الأرض. 

ترأس لجنة المناقشة أ.د. القمص بنيامين المحرقي كمشرف رئيسي، وشارك في المناقشة كأعضاء أ.د.د. القس غريغوريوس رشيدي بشاي وأ.د. القس بيشوي حلمي.


 وقد أشادت اللجنة بمحتوى البحث وتعمقه في استخدام المصادر الكتابية والآبائية، وقدرة الباحث على التحليل والاستنتاج، ما جعلها توصي بمنح الباحث درجة الماجستير بتقدير امتياز. 

الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية الانبا مكاري الأسقف العام