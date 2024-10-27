إصابة 50 إسرائيليا أغلبهم جنود بعملية دهس شمال تل أبيب (فيديو)

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، عن إعلام اسرائيلي بوقوع نحو 50 مصابا بينهم 15 بجروح خطيرة في حادث الدهس قرب محطة للحافلات في جليلوت شمال أسرائيل وإطلق النار على سائق الشاحنة.

كما أفاد الإعلام الإسرائيلي، بأن هناك عددا من المصابين محاصرون تحت الشاحنة وهم في حالة خطيرة.

وتحدثت منصات تابعة لمستوطنين، بأن الحادث أسفر عن 7 قتلى، وهناك مصابين بحالة ميؤوس منها.

من جهته، قال الإسعاف الإسرائيلي إنه يقدم الإسعاف لعشرات الأشخاص هناك.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن شهود عيان، بأن عددا كبيرا من المصابين جنودا كانوا في طريقهم لقواعدهم العسكرية.

ومنذ قليل، افاد إعلام إسرائيلي، سقوط عشرات المصابين جراء اصطدام شاحنة بمحطة حافلات إسرائيلية في جليلوت قرب مقر الموساد شمال تل أبيب.