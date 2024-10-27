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الأحد 27 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط شخص بميناء القاهرة الجوي بحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة المنيا أثناء إنهاء إجراءات سفره لخارج البلاد على متن إحدى الرحلات الجوية .. وبحوزته حوالى (18 ألف قرص مخدر لعقار "ترامادول") مخبأة داخل حقائبه ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مصدر تحصله على الأقراص المخدرة (شخصين وسيدة "لأحدهم معلومات جنائية"- بنطاق محافظتى "الجيزة - دمياط).
  
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (1000 قرص مخدر لعقار "ترامادول"- كمية من مخدر الهيروين).
هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (2 مليون جنيه).
تم إتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ترامادول القاهرة الجوى مخدرات