ضبط المتهم بفيديو الاعتداء على سيدة في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله تعدى أحد الأشخاص بالضرب على سيدة مُسنة بالمنيا وضبط مرتكب الواقعة.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بتكبيل سيدة مسنة والتعدى عليها بالضرب بمدينة مطاى بالمنيا.



بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بالمنيا).. وبحوزته "عصا" ، واعترف بإرتكاب الواقعة لقيام السيدة المسنة بإثارة الذعر بين أطفال المنطقة محل سكنه كونها تعانى من مرض نفسى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكب الواقعة وإيداع السيدة المذكورة بإحدى المستشفيات النفسية لتلقى الرعاية اللازمة.