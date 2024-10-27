رئيس جامعة القاهرة يهنئ معيط لفوزه بمنصب كبير في صندوق النقد الدولي

قدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري السابق، بمناسبة فوزه بمنصب المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين ممثلًا عن المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي لمدة أربع سنوات.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن أسرة جامعة القاهرة تشعر بالفخر والاعتزاز بالدكتور محمد معيط كأحد أساتذتها المتميزين، معتبرًا أن فوز سيادته بهذا المنصب الدولي رفيع المستوى يعكس تقدير المؤسسات الدولية للكفاءات المصرية ويؤكد على دورها الريادي في الساحة العالمية، خاصة وأن اختيار الدكتور معيط يأتي خلفًا للدكتور محمود محيي الدين، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والذي تعتز أسرة الجامعة بدوره الملموس في خدمة الوطن وفي تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدول العربية، وقد شغل هذا المنصب الرفيع لمدة دورتين منذ عام 2020