"مياه دمياط": تجديد شهادات ISO لعدد من المحطات والإدارات

أعلن اللواء أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عن تجديد شهادة ISO العالمية لعدد من محطات تحلية المياه التابعة للشركة، والتي تشمل محطات "العدلية - الرحامنة - دقهلة 2"، كما شمل التجديد المقر الرئيسي للشركة وعددًا من إداراتها، مثل الموارد البشرية، وخدمة العملاء، والتدريب.

وشملت الشهادات المتجددة ISO 45001 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، وISO 9001 لنظام إدارة الجودة، وISO 14001 لنظام إدارة البيئة، وتؤكد هذه الشهادات التزام الشركة بتقديم خدمات عالية الجودة مع الحفاظ على صحة وسلامة العاملين والبيئة.

وأشار شاهين إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار سعي الشركة لتحقيق التميز في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف شاهين، أن لجنة التفتيش أشادت بالتطبيق الدقيق للمعايير المطلوبة في جميع مراحل عملية تحلية المياه، بدءًا من سحب المياه الخام وحتى توزيعها على المشتركين.

وأكد شاهين حرص الشركة على تقديم أفضل خدمات لإنتاج مياه الشرب والصرف الصحي بجميع أرجاء محافظة دمياط.

يذكر أن للحصول على شهادة ISO، يجب على الشركة: