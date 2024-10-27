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الأحد 27 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سعد الصغير لـ "المحكمة": بشرب الترامادول كروشتة علاجية

الجلسة
الجلسة
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استمعت محكمة جنايات القاهرة لاعترفات المطرب سعد الصغير أثناء محاكمته في تعاطي المخدرات وقال سعد الصغير بالنفي قائلا “ معرفش حاجة عن المضبوطات دي وقال في حياتي ما شربت سجائر ولا حشيش وعن الترامادول قال إنه يشربه بناء علي روشتة علاجية.
تعقد الجلسة أمام الدائرة 19 شمال القاهرة برئاسة المستشار ناجي الحايس.

محاكمة سعد الصغير بسبب المخدرات

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن  جهاز الأشعة  أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم - وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

 

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