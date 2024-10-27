الجيش الإسرائيلي: إصابة اثنين في استهداف مسيرة لمصنع معدات طيران قرب عكا

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة بدون طيار سقطت في منطقة بارليف الصناعية حيث استهدفت مصنعا لمكونات وتجميعات الطيران، ما أسفر عن إصابة شخصين.



ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية عن بيان الجيش القول "إنه بعدما دوت صفارات الإنذار في منطقة الجليل الغربي، تم رصد طائرة بدون طيار تعبر من لبنان إلى إسرائيل لتسقط في المنطقة الصناعية".

وأضاف أن المسيرة أصابت مصنعا تابعا لشركة باز (BAZ) لمكونات الطيران بالقرب من عكا حيث يصنع مكونات معدنية للطيران للعملاء المدنيين والعسكريين.

وأفاد الجيش بأن الحادث قيد التحقيق.