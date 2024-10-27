إنجاز عالمي.. طربقة جديدة لإزالة أورام الدماغ دون فتح الجمجمة

تمكن طبيب جراح من تطوير طريقة جديدة لإزالة أورام الدماغ (بحجم التفاحة أو كرة التنس) عبر الحاجبين بدون فتح الجمجمة مما يعد إنجازا عالميا فى هذا التخصص وفقا لما نشرته مجلة ديلي.

وأجرى الجراح الاستشاري أناستاسيوس جامورياديس الذي يعمل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في منطقة غرامبيان، اسكتنلدا، العملية المطورة على 48 مريضا وغادر العديد منهم المستشفى بعد يوم واحد فقط.

وتتيح التقنية المطورة المستخدمة لإزالة أورام الدماغ من خلال شقوق صغيرة بدلا من الشقوق الكبيرة التي تتطلبها العمليات التقليدية وإمكانية الاستغناء عن جراحة الجمجمة المفتوحة و المرهقة كما أفادت التقارير أن العملية تستغرق نصف الوقت الذي تحتاجه الإجراءات التقليدية ما يساعد المرضى على التعافي بشكل أسرع. وتتمثل الآثار الجانبية بظهور ندبة صغيرة واسوداد في محيط العين فقط بعد الجراحة.

وأوضح الطبيب أن التقنية الجديدة تتيح إجراء عمليات جراحية لإزالة الأورام الكبيرة الموجودة في مقدمة الدماغ وأيضا في المناطق الوسطى منه.

ويأمل الطبيب الجراح في استخدام الواقع الافتراضي لتعليم جراحين آخرين كيفية إجراء هذه العملية الجديدة.

وقال: من الصعب جدا تدريب شخص ما في الحياة الواقعية على هذه العملية. نحن نعمل على تطوير محاكاة حتى أتمكن من تدريب الأطباء قبل إجراء العملية. هذه هي الطريقة الأكثر أمانا.