أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 689 ألفا و400 جندي

أعلن الجيش الأوكراني اليوم /الأحد/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 689 ألفا و400 جندي، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.



ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1440 جنديا ما بين قتيل وجريح".

وأشارت الهيئة إلى أن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و113 دبابة و18 ألفا و355 مركبة مدرعة و19 ألفا و821 من النظم المدفعية و1240 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و984 من أنظمة الدفاع الجوي و2625 صاروخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 3 آلاف و542 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و27 ألفا و560 من المركبات وخزانات الوقود و17 ألفا و799 طائرة بدون طيار".