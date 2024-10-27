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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إقبال تاريخي على التصويت المبكر.. الانتخابات الرئاسية الأمريكية تدخل مرحلة تكسير العظام

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية الأمريكية
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عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "إقبال تاريخي على التصويت المبكر.. الانتخابات الرئاسية الأمريكية تدخل مرحلة تكسير العظام".

وقال التقرير: "دخلت الانتخابات الرئاسية الأمريكية مرحلة تكسير العظام حيث كثف الجمهوريون هجماتهم القضائية على الناخبين الأمريكيين والعسكريين الذين يتطلعون إلى الإدلاء بأصواتهم مبكرا عبر البريد في الولايات المتأرجحة الحاسمة".

وأضاف: "تحركات الحزب الجمهوري جاءت تزامنا مع بدء التصويت المبكر في ثلاث ولايات أمريكية هي فيرجينيا ومينيسوتا وداكوتا الجنوبية في عملية سبق أن شكك في نزاهتها المرشح الجمهوري دونالد ترامب عندما زعم أنه الفائز في انتخابات 2020".

وتابع: "تتيح معظم الولايات الأمريكية التصويت حضوريا أو بالبريد لتمكين من لا يسمح لهم جدول مواعيدهم بالإدلاء بأصواتهم في يوم الانتخابات من ممارسة دورهم في الخامس من نوفمبر المقبل".

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