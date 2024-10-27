دراسة طبية حديثة تكشف عن أضرار تناول مضاد حيوي يظهر بكتيريا غير قابلة للعلاج

أظهرت دراسة طبية حديثة أن مضادا حيويا يوصف عادة لمرضى الكبد قد يزيد من خطر الإصابة ببكتيريا خطيرة غير قابلة للعلاج وفقا لما نشرته مجلة Nature.

ووجد فريق دولي من الباحثين في جامعة ملبورن (معهد بيتر دوهرتي للعدوى والمناعة) أن المضاد الحيوي المعروف باسم "ريفاكسيمين"والذي يُستخدم غالبا لمرضى الكبد، يمكن أن يؤدي إلى ظهور سلالة مقاومة للمضادات الحيوية وتعرف بـenterococcus faecium المقاومة للفانكومايسين (VRE) والتي تسبب التهابات حادة غالبا ما تستدعي دخول المستشفى.

وأكدت الدراسة أن استخدام ريفاكسيمين يساهم في مقاومة دابتوميسين وهو أحد آخر المضادات الحيوية الفعالة ضد عدوى VRE كما انها تسلط الضوء على أهمية فهم الآثار السلبية لاستخدام المضادات الحيوية ما يعزز ضرورة الاستخدام المسؤول لهذه الأدوية في المجال الطبي.

واستندت الدراسة إلى مجالات متعددة بما في ذلك علم الأحياء الدقيقة وعلم المعلومات الحيوية باستخدام تقنيات دراسة الجينوم وتمكن الباحثون من تحديد التغيرات في الحمض النووي للبكتيريا المقاومة لـ"دابتوميسين" والتي لم تكن موجودة في السلالات الحساسة.

وقال الدكتور غلين كارتر: لقد أثبتنا أن "ريفاكسيمين" يساهم في زيادة مقاومة البكتيريا لـ"دابتوميسين" بطرق غير مسبوقة وما يثير القلق هو إمكانية انتقال هذه البكتيريا المقاومة إلى مرضى آخرين في المستشفى وهو ما نتحقق منه حاليا.

وأوضح أن "ريفاكسيمين" يحفز تغييرات في إنزيم بوليميراز الحمض النووي الريبي داخل البكتيريا مما يؤدي إلى زيادة تنظيم مجموعة جينات جديدة تؤثر على غشاء الخلية وتساهم في مقاومة دابتوميسين.

وأشار جيسون كوونغ طبيب الأمراض المعدية إلى نقطتين رئيسيتين:يجب على الأطباء الحذر عند علاج عدوى VRE لدى المرضى الذين يتناولون "ريفاكسيمين" لأن فعالية "دابتوميسين" قد تتأثر".

كما أكد البروفيسور بنجامين هاودن، مدير مختبر الصحة العامة أن هذه الدراسة ستساهم في ضمان استمرار فعالية "دابتوميسين" كعلاج لالتهابات VRE في المستشفيات، خاصة لدى المرضى الأكثر عرضة للخطر.