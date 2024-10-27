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الأحد 27 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مياه مطروح تنظم ندوة توعوية لتعزيز الوعي بترشيد الاستهلاك.. صور

جانب من الندوة
جانب من الندوة
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نظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة "إدارة التوعية" بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ندوة توعوية بمدرسة مكارم الأخلاق.

واستهدفت الندوة توعية 712 طالبًا وطالبة بأهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي، وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تم تقديم محاضرات وعروض توعوية للطلاب، تضمنت نصائح حول كيفية استخدام المياه بشكل مستدام، وأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي لضمان استمرارية الخدمات، كما تم توزيع مواد توعوية لتحفيز الطلاب على تطبيق المفاهيم المكتسبة في حياتهم اليومية.

تهدف هذه المبادرة إلى رفع مستوى الوعي البيئي والمسؤولية الاجتماعية بين الأجيال الناشئة، وتعزيز سلوكيات إيجابية تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

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